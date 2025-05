Migranti, artigiani del futuro: al via in Campania un piano per l’inclusione imprenditoriale

Roma, 2 maggio 2025 – Parte dal cuore delle aree interne della provincia di Salerno il progetto “MIgRIAMO al successo: gli artigiani del futuro”, un’iniziativa volta a promuovere l’integrazione e l’empowerment imprenditoriale dei migranti. Promosso dalla Fondazione Impresa Sensibile ETS, in collaborazione con CNA Salerno, PformLab e il Comune di Bellosguardo, il progetto coinvolge anche i comuni di Sacco e Roccadaspide, puntando a trasformare l’accoglienza in vera partecipazione attiva.

Il programma, che si svilupperà nel corso del prossimo semestre, mira a valorizzare le competenze dei migranti, offrendo loro formazione pratica e teorica per l’avvio di micro-imprese artigiane. I principali destinatari sono ospiti del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), con particolare attenzione a nuclei familiari provenienti da Ucraina, Afghanistan, Nigeria, Costa d’Avorio e Camerun.

L’obiettivo è duplice: da un lato, favorire l’inclusione socioeconomica dei migranti, dall’altro contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi e rilanciare l’artigianato locale. Il percorso formativo prevede moduli dedicati agli adempimenti burocratici, ai requisiti professionali, alla gestione d’impresa, ma anche alla sicurezza sul lavoro e alla creazione di reti di contatto professionali.

Il Sindaco di Bellosguardo Giuseppe Parente ha definito l’iniziativa “un’opportunità per rilanciare le attività produttive locali”. Pietro Longo del SAI ha evidenziato come il progetto risponda concretamente ai bisogni delle famiglie accolte, mentre Simona Paolillo (CNA Salerno) ha sottolineato l’impegno costante nel promuovere l’imprenditoria nelle aree interne. Infine, per Alfonso Esposito, CEO di PformGroup, l’intervento rappresenta “un’iniziativa unica, che offre strumenti concreti per un inserimento lavorativo solido e duraturo”.