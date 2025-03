Eurobarometro 2025: l’immigrazione non è più una preoccupazione per gli italiani

Roma, 27 marzo 2025 – Secondo l’ultimo Eurobarometro, pubblicato il 25 marzo 2025, emergono nuovi scenari sulle priorità degli europei, con un significativo spostamento delle preoccupazioni rispetto agli anni passati. In particolare, in Italia la questione dell’immigrazione, precedentemente una delle tematiche più sentite, sembra oggi essere considerata una priorità marginale, occupando l’ultimo posto nella classifica delle principali preoccupazioni con appena il 13% degli intervistati che la indicano come prioritaria.

Al contrario, le problematiche economiche, con particolare attenzione all’aumento del costo della vita e all’inflazione, rappresentano ora le preoccupazioni più pressanti per i cittadini italiani ed europei. Il 43% degli italiani indica chiaramente che la lotta all’incremento dei costi quotidiani dovrebbe essere al centro dell’azione dell’Unione Europea.

In un contesto geopolitico caratterizzato da crescenti tensioni internazionali, anche i temi legati a difesa e sicurezza (indicati come priorità dal 36% degli europei e dal 31% degli italiani), e quelli relativi alla competitività economica e industriale (32% in UE e 34% in Italia), guadagnano importanza. Inoltre, in Italia si avverte una particolare sensibilità verso la necessità di garantire indipendenza energetica, risorse e infrastrutture efficienti, indicata come priorità dal 33% degli intervistati.

Questa evoluzione dei temi prioritari riflette chiaramente come gli eventi recenti, tra cui crisi economiche globali e conflitti geopolitici, stiano influenzando profondamente la percezione e le aspettative dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. In futuro sarà cruciale per l’UE dimostrare una capacità di adattamento rapida ed efficace alle nuove esigenze e preoccupazioni manifestate dai suoi cittadini.