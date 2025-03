Migranti: Renzi critica il centro in Albania: “Spreco di denaro pubblico inutile”

Roma, 26 marzo 2025 – Matteo Renzi ha espresso forti critiche riguardo al centro per migranti di Gjader, in Albania, definendolo uno “spreco di denaro pubblico inutile che non serve a niente e a nessuno”. L’ex Presidente del Consiglio ha visitato la struttura con una delegazione di Italia Viva (Iv) e ha dichiarato che l’Italia sta spendendo “centinaia e centinaia di milioni di euro” per mantenere un centro “vuoto”.

Renzi ha sottolineato come questi fondi, a suo dire, vengano sottratti a voci di spesa importanti per i cittadini italiani, come “pensioni, bollette, stipendi, ai contributi per l’affitto ai giovani”. Ha attribuito la responsabilità di questa situazione a un “accordo sbagliato tra la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro Rama” .

Durante la sua visita, Renzi si è rivolto sia agli italiani, invitandoli a “guardare dove stanno sprecando i nostri soldi”, sia agli albanesi, avanzando una proposta alternativa per l’utilizzo della struttura. Suggerisce di trasformare il centro per migranti in un carcere dove potrebbero essere detenuti i circa 2mila cittadini albanesi attualmente incarcerati in Italia. Secondo Renzi, questa soluzione avrebbe “un senso” in quanto permetterebbe ai detenuti di stare “vicino alle loro famiglie“.

Renzi ha concluso ribadendo che il sistema attuale “non funziona” e che la sua proposta rappresenta una soluzione “semplice, di buon senso”.