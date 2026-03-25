Europol rafforza la lotta ai trafficanti: nasce il centro Ecams contro il traffico di migranti

Bruxelles, 25 marzo 2026 – L’Unione europea compie un nuovo passo nella lotta contro il traffico di migranti con il lancio dell’European Centre Against Migrant Smuggling (Ecams), la nuova struttura di Europol dedicata a contrastare le reti criminali attive lungo le rotte migratorie.

Il centro nasce con l’obiettivo di potenziare le indagini basate su dati e intelligence, integrando strumenti digitali avanzati per individuare e smantellare le organizzazioni che operano sia sul territorio sia online. Sempre più spesso, infatti, i trafficanti utilizzano piattaforme digitali per reclutare migranti, pubblicizzare i propri servizi illegali e organizzare viaggi pericolosi verso l’Europa.

“La crescente complessità e dimensione globale delle reti di trafficanti impone un adattamento delle nostre strategie”, ha dichiarato Catherine De Bolle, direttrice esecutiva di Europol, evidenziando l’importanza della cooperazione internazionale e dello scambio di informazioni tra le autorità.

Negli ultimi dieci anni, il supporto dell’agenzia europea ha contribuito a migliaia di arresti e allo smantellamento di centinaia di organizzazioni criminali. Solo nel 2025, Europol ha partecipato a circa 200 operazioni, producendo oltre 1.000 analisi operative a supporto delle indagini nei vari Stati membri.

Il nuovo centro Ecams rafforzerà anche il monitoraggio delle attività online e le indagini finanziarie, con l’obiettivo di colpire direttamente i profitti delle reti criminali. Il traffico di migranti, infatti, rappresenta un business estremamente redditizio, con guadagni che possono arrivare fino a 20.000 euro per ogni persona trasportata.

Per Magnus Brunner, commissario europeo agli Affari interni, l’iniziativa rappresenta “un passo chiave per contrastare le organizzazioni criminali che sfruttano la migrazione irregolare”.

Con Ecams, l’Unione europea punta dunque a rafforzare la propria capacità di risposta a un fenomeno sempre più strutturato e transnazionale, combinando tecnologia, intelligence e cooperazione tra Paesi per incidere in modo più efficace su una delle principali sfide della sicurezza europea.