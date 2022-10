Fico: “L’Europa deve aiutare i migranti e non pensare ai blocchi navali”

Roma, 3 ottobre 2022 – “Siamo qui per ricordare le vittime di quel 3 ottobre del 2013. Vittime che rimarranno scolpite su queste rocce. Cercavano un futuro e si sono scagliati qua. Dobbiamo cambiare politiche migratorie. Lo Stato deve essere per forza comunità, abbiamo aderito alla Comunità Europea per condividere la sovranità. E l’Europa lo deve capire per gestire i flussi migratori, per andare a parlare con gli altri Paesi. Una Europa che deve aiutare e no pensare ai blocchi navali”.

Queste le parole del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al termine della marcia in ricordo delle vittime del naufragio del 2013 a Lampedusa.

“Credo che le strade siano tracciate, – ha sottolineato – vanno solo percorse, come questi naufraghi che cercano di riprendere in mano le proprie vite”.