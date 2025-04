Flussi 2024: nuova assegnazione di quote per la conversione da lavoro stagionale a subordinato

Roma, 16 aprile 2025 – La Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha disposto una nuova distribuzione territoriale delle quote per l’anno 2024, finalizzata alla conversione dei permessi di soggiorno da “lavoro stagionale” a “lavoro subordinato non stagionale”.

Questa ulteriore assegnazione, effettuata tramite il sistema informatico SILEN, risponde alla necessità di soddisfare le richieste presentate entro il 31 dicembre 2024, come previsto dall’articolo 6, comma 5, lettera a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023.

L’intervento mira a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori e a favorire la stabilizzazione lavorativa dei cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale. Le quote redistribuite a livello locale permetteranno alle Prefetture di evadere più efficacemente le istanze pendenti, contribuendo a una migliore integrazione socio-lavorativa.