Flussi 2025: al via il perfezionamento delle domande per gli stagionali del settore turistico-alberghiero

Roma, 16 settembre 2025 – Dal 15 al 21 settembre 2025 i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero possono perfezionare le domande per l’ingresso di lavoratori stagionali nell’ambito dei flussi 2025. Si tratta delle istanze precompilate a luglio, che al 31 luglio risultavano ancora nello stato “DA COMPLETARE”.
Con questa finestra temporale, le domande potranno essere portate allo stato “DA INVIARE”, requisito indispensabile per la presentazione in occasione del click day del 1° ottobre 2025.
La procedura da seguire
Il perfezionamento avviene esclusivamente online sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno (sezione Sportello Unico Immigrazione). I passaggi principali sono:
- accesso al portale con SPID o CIE;
- selezione della sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE)”;
- scelta della domanda da modificare, completare o eliminare;
- utilizzo della funzione Modifica per portarla allo stato “DA INVIARE”;
- nuovo salvataggio dei dati aggiornati.
In questo periodo non è possibile inserire nuove domande, ma soltanto perfezionare quelle già predisposte a luglio. I campi asincroni eventualmente non compilati risultano ora popolati automaticamente.
Per supporto tecnico è disponibile l’Help Desk del portale, attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, raggiungibile tramite i link “Scrivi all’Help Desk” o “Help Desk” in calce alle pagine del sito.
Click day 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO nello stato “DA INVIARE”. Le istanze verranno inserite in graduatorie distinte, come previsto dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
Resta inoltre possibile presentare i modelli A-BIS, B2020 e C-STAG (agricolo-turistico) dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Le pratiche già compilate in precedenza possono essere gestite dalla funzione “Ricerca domande”.