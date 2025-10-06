Flussi 2025: assegnate 9.783 nuove quote per il settore turistico-alberghiero

Roma, 6 ottobre 2025 – Con la Nota n. 3891 del 1° ottobre 2025, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha ufficializzato l’attribuzione di 9.783 quote aggiuntive per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero.

Questa ripartizione rientra nel quadro normativo definito dall’art. 2, comma 6 del D.L. n. 145/2024, che ha stabilito una suddivisione delle quote stagionali in due fasi: fino al 70% assegnato dopo il click day del 12 febbraio 2025, e il restante 30% in seguito al click day del 1° ottobre 2025.

L’attribuzione territoriale delle quote si basa sui dati comunicati il 23 settembre 2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze precompilate sul Portale Servizi ALI. Nella distribuzione si è tenuto conto del fabbisogno espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre che dalle Regioni e Province Autonome.

Le 9.783 quote sono così ripartite:

1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero;

riservate alle per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico-alberghiero; 7.919 quote destinate alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero;

destinate alle al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero; 351 quote riservate ai lavoratori di cittadinanza indiana ;

riservate ai ; 357 quote destinate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) presentate dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Questa ulteriore distribuzione di quote mira a rispondere alle esigenze occupazionali del comparto turistico-alberghiero, in vista della stagione invernale, e a favorire l’inserimento regolare dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano.