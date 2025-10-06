Decreto flussi 2026-2028 e DL su ingressi per lavoro: via libera definitivo

Roma, 6 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 ha approvato in via definitiva due provvedimenti chiave in materia di migrazione legale e programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia: il decreto-legge su ingressi regolari e il decreto flussi 2026-2028.

Come riportato nel comunicato di fine seduta, rispetto alla versione del 4 settembre, il testo del decreto-legge è stato modificato per prevedere la proroga fino al 2028 delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.

Il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre, è stato trasmesso alle Camere per la conversione in legge.

Contestualmente, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il DPCM sulla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia per il triennio 2026-2028. Il provvedimento autorizza quasi 500.000 ingressi di lavoratori stranieri nel triennio e tiene conto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata.

Si attende ora la pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, che renderà operative le nuove quote triennali di ingresso.