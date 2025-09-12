Flussi 2026-2028: il dossier parlamentare sul nuovo DPCM da 500 mila ingressi

Roma, 12 settembre 2025 – Lo scorso 30 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPCM per la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri nel triennio 2026-2028. Il provvedimento, di grande rilievo politico ed economico, prevede quasi 500 mila ingressi per lavoro.

Successivamente, il 30 luglio, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, accompagnato da una serie di osservazioni e proposte emendative. Ora il testo è all’esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, che dovranno pronunciarsi con un parere consultivo prima dell’adozione definitiva.

Per supportare i lavori parlamentari, i Servizi Studi del Parlamento hanno predisposto un dossier che inquadra l’intera programmazione dei flussi di ingresso. Il documento contiene schede di lettura dettagliate sui singoli articoli che compongono lo schema di DPCM, offrendo così una guida tecnica e interpretativa a disposizione dei legislatori.

Il dossier rappresenta dunque uno strumento essenziale per comprendere la portata del provvedimento, che avrà un impatto diretto sulla gestione del mercato del lavoro, sulla programmazione delle politiche migratorie e, più in generale, sul sistema di integrazione in Italia.

Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Atto del Governo n. 289