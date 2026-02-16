Flussi 2026, al via il click day del 16 febbraio per 43.300 lavoratori non stagionali

Roma, 16 febbraio 2026 – Scatta oggi il terzo click day previsto dal decreto flussi 2026 per l’ingresso in Italia di lavoratori subordinati non stagionali nei settori diversi dall’assistenza familiare. A partire dalle ore 9.00 di lunedì 16 febbraio, i datori di lavoro possono inviare le domande già precompilate attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

La procedura riguarda le istanze compilate con il modello B2020 – Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale – relative ai settori indicati nel D.P.C.M. Flussi. Le domande erano state predisposte e salvate tra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2023 e ora possono essere ufficialmente trasmesse per concorrere all’assegnazione delle quote disponibili.

Attribuite 43.300 quote a livello territoriale

Con la Nota n. 531 del 16 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), attraverso la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, ha proceduto all’attribuzione territoriale di 43.300 quote destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale.

La ripartizione su base territoriale rappresenta un passaggio chiave per l’operatività degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, che gestiranno le richieste in base alle quote assegnate a ciascuna provincia.

Cosa accade alle quote non ripartite

Le quote che non sono state immediatamente distribuite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di imputazione delle quote, come previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.P.C.M., il Ministero potrà procedere a una successiva assegnazione sulla base delle richieste effettivamente pervenute agli Sportelli Unici.

Le istanze saranno trasmesse alla Direzione Generale dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro, consentendo una redistribuzione più aderente al fabbisogno reale espresso dai territori.

Una fase cruciale per imprese e lavoratori

Il click day del 16 febbraio rappresenta un momento decisivo per le imprese che intendono assumere lavoratori stranieri non stagionali nel 2026. La rapidità nell’invio delle domande e la corretta compilazione della documentazione risultano determinanti in un sistema che assegna le quote fino a esaurimento delle disponibilità.

Con 43.300 ingressi programmati, il decreto flussi conferma il ruolo centrale della programmazione annuale nella gestione dei fabbisogni occupazionali e nel governo dei flussi migratori regolari verso l’Italia.