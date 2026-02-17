Flussi 2026: il 18 febbraio click day per colf, badanti e babysitter

Roma, 17 febbraio 2026 – Si chiude con il settore domestico il calendario dei click day previsti dal decreto flussi 2026. Dalle ore 9.00 di mercoledì 18 febbraio potranno essere inviate le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri nel comparto dell’assistenza familiare.

Sono autorizzati 13.600 ingressi complessivi destinati a colf, badanti e babysitter, figure centrali per il sostegno alle famiglie e per la cura di anziani, minori e persone non autosufficienti.

Come funziona l’invio delle domande

Le istanze riguardano il modello A-bis, dedicato al lavoro subordinato nel settore domestico. I datori di lavoro, autonomamente oppure tramite associazioni di categoria e professionisti abilitati, hanno già precompilato e salvato le domande tra il 23 ottobre e il 7 dicembre 2023 attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

Lo stesso portale dovrà essere utilizzato il 18 febbraio per l’invio ufficiale delle richieste, che saranno accolte fino a esaurimento delle quote disponibili.

Un passaggio strategico per le famiglie

Il click day del 18 febbraio rappresenta un momento decisivo per le famiglie che intendono regolarizzare e assumere lavoratori stranieri nell’ambito dell’assistenza domestica. Con 13.600 ingressi programmati, il decreto flussi 2026 conferma l’attenzione verso un settore che, negli ultimi anni, ha registrato una crescente domanda di personale qualificato.

La rapidità nell’invio delle domande e la correttezza della documentazione restano elementi determinanti in una procedura che, come di consueto, segue l’ordine cronologico di presentazione.