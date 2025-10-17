Flussi 2026: pubblicata la circolare operativa con quote, date e procedure

Roma, 17 ottobre 2025 – Il 16 ottobre 2025 il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno diramato la circolare congiunta contenente le indicazioni operative per la gestione dei flussi d’ingresso 2026 dei lavoratori stranieri.
Il documento attua quanto stabilito dal DPCM 2 ottobre 2025, che programma i flussi di ingresso legale per il triennio 2026-2028.
Le quote 2026
Per il prossimo anno sono autorizzati complessivamente 164.850 ingressi, così ripartiti:
- 76.200 per lavoro subordinato non stagionale,
- 650 per lavoro autonomo,
- 88.000 per lavoro subordinato stagionale.
Queste cifre definiscono la capienza massima per ciascuna categoria e rappresentano il quadro di riferimento per imprese, famiglie e intermediari che intendono assumere lavoratori stranieri nel 2026.
Pre-compilazione e invio delle domande
Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 sarà possibile effettuare la pre-compilazione delle domande di nulla osta al lavoro attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno.
Questa fase preliminare consente di predisporre i moduli e la documentazione necessari in vista dei successivi click day, in cui l’ordine di invio è determinante per l’assegnazione delle quote.
Le domande dovranno poi essere inviate telematicamente sempre tramite lo stesso portale, nelle giornate stabilite per ciascuna tipologia di lavoratori.
Le date dei click day
- 12 gennaio 2026 – per i lavoratori stagionali del settore agricolo,
- 9 febbraio 2026,
- 16 febbraio 2026,
- 18 febbraio 2026 – per le altre categorie previste.
Il rispetto delle scadenze e la precisione nella compilazione rappresentano elementi cruciali per aumentare le possibilità di ottenere l’autorizzazione.
– Circolare 8047/2025 del 16 ottobre 2025
– All. 1 Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”
– All. 2 Tabella settori ATECO
– All. 3 Modulo richiesta personale al Centro per l’Impiego
– All. 4 Autocertificazione_Verifica indisponibilità