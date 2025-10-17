Flussi 2026: pubblicata la circolare operativa con quote, date e procedure

Roma, 17 ottobre 2025 – Il 16 ottobre 2025 il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno diramato la circolare congiunta contenente le indicazioni operative per la gestione dei flussi d’ingresso 2026 dei lavoratori stranieri.

Il documento attua quanto stabilito dal DPCM 2 ottobre 2025, che programma i flussi di ingresso legale per il triennio 2026-2028.

Le quote 2026

Per il prossimo anno sono autorizzati complessivamente 164.850 ingressi, così ripartiti:

76.200 per lavoro subordinato non stagionale ,

per , 650 per lavoro autonomo ,

per , 88.000 per lavoro subordinato stagionale.

Queste cifre definiscono la capienza massima per ciascuna categoria e rappresentano il quadro di riferimento per imprese, famiglie e intermediari che intendono assumere lavoratori stranieri nel 2026.

Pre-compilazione e invio delle domande

Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 sarà possibile effettuare la pre-compilazione delle domande di nulla osta al lavoro attraverso il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno.

Questa fase preliminare consente di predisporre i moduli e la documentazione necessari in vista dei successivi click day, in cui l’ordine di invio è determinante per l’assegnazione delle quote.

Le domande dovranno poi essere inviate telematicamente sempre tramite lo stesso portale, nelle giornate stabilite per ciascuna tipologia di lavoratori.

Le date dei click day

12 gennaio 2026 – per i lavoratori stagionali del settore agricolo ,

– per i , 9 febbraio 2026 ,

, 16 febbraio 2026 ,

, 18 febbraio 2026 – per le altre categorie previste.

Il rispetto delle scadenze e la precisione nella compilazione rappresentano elementi cruciali per aumentare le possibilità di ottenere l’autorizzazione.

– Circolare 8047/2025 del 16 ottobre 2025

– All. 1 Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 ottobre 2025 “Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028”

– All. 2 Tabella settori ATECO

– All. 3 Modulo richiesta personale al Centro per l’Impiego

– All. 4 Autocertificazione_Verifica indisponibilità