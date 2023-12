Frontex: “Niente dimostra che le Ong siano fattore di attrazione per i migranti”

Roma, 6 dicembre 2023 – Durante un’audizione al Comitato Schengen, il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, ha affrontato il dibattito sul ruolo delle ONG nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale, sottolineando che non esistono prove concrete che le organizzazioni non governative siano un fattore di attrazione per i migranti.

Migranti, Frontex: “Ong fonte di attrazione? Non ci sono fatti a dimostrarlo”

“Non ci sono fatti che dimostrino che le ONG siano un fattore di attrazione per i migranti. Non so se i migranti pensano che valga la pena rischiare solo perché c’è una nave umanitaria. Fossi in loro, non rischierei a salire su barche costruite in 24 ore”, ha infatti dichiarato Leijtens.

Il direttore esecutivo di Frontex, inoltre, ha sottolineato la necessità di coordinamento nelle operazioni di soccorso marittimo dei migranti. E ha affermato che le ONG, se operano sotto la supervisione dei centri di coordinamento del soccorso, possono essere d’aiuto. Successivamente, poi, ha anche ribadito che, sebbene le organizzazioni umanitarie credano di svolgere una missione giusta, devono agire in armonia con gli organismi di coordinamento preposti.

Leijtens, quindi, ha evidenziato ancora una volta l’importanza della fiducia e della collaborazione tra tutte le parti coinvolte nelle operazioni di soccorso. Inclusi, perciò, anche i governi, le ONG e le agenzie internazionali. La discussione su come affrontare le emergenze migratorie nel Mediterraneo centrale, però, rimane complessa. Le opinioni rispetto alla gestione delle attività di salvataggio e sul coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie continuano a essere divergenti. E il dibattito non permette di non sollevare interrogativi sulla migliore strategia per garantire la sicurezza dei migranti in mare. Il tutto, ovviamente, rispettando nel contempo le leggi internazionali e garantendo una gestione efficace delle emergenze umanitarie.

