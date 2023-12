Accordo Italia-Albania: verranno trasferiti solo i migranti imbarcati in acque extra Ue

Roma, 6 dicembre 2023 – Il recente Protocollo tra Italia e Albania, siglato da Giorgia Meloni ed Edi Rama, è stato ratificato dal Consiglio dei ministri. In particolare, si è cercato di chiarire tutte le implicazioni dell’accordo, delineando la necessità di trasportare nelle aree designate in Albania solo i migranti soccorsi da navi italiane in acque extraeuropee.

Migranti, il disegno di legge di ratifica al protocollo Albania-Italia

Il disegno di legge, attualmente in fase di discussione parlamentare, prevede oneri di circa 87 milioni di euro a partire dal 2024. Fonti di governo assicurano che tali fondi saranno destinati a combattere l’immigrazione irregolare. Una somma che, a detta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risulta essere molto inferiore rispetto a quanto sequestrato dalla Guardia di Finanza per abusi legati al superbonus.

Le strutture previste in Albania, equiparate a zone di frontiera o di transito e che dovrebbero costare circa 30 milioni, tuttavia, continuano a sollevare interrogativi sulle loro dimensioni e funzioni. Una struttura, assimilata a un hotspot, avrà un perimetro di circa 240 metri con una recinzione esterna di 4 metri. L’altra, identificata come centro di permanenza per il rimpatrio, si concentrerà invece sull’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale e il rimpatrio di migranti che non hanno diritto di permanere in Italia.

Il disegno di legge garantisce inoltre la giurisdizione italiana all’interno di queste strutture, assicurando la tutela dei diritti dei migranti in conformità con la normativa italiana ed europea. Il responsabile della struttura è tenuto a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del migrante, consentendo incontri riservati con il difensore tramite modalità audiovisive. Infine, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha affermato che l’Europa guarda favorevolmente all’accordo, senza contrarietà rispetto al diritto internazionale ed europeo. Tuttavia, la discussione parlamentare potrebbe portare a ulteriori adattamenti al protocollo per assicurare piena conformità alle regole.

