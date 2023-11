Geert Wilders, tra inclusione e restrizioni: il nuovo corso dell’estrema destra olandese

in

Roma, 24 novembre 2023 – Dopo la vittoria elettorale, il leader dell’estrema destra olandese Geert Wilders ha “sorpreso” molti con le sue dichiarazioni, offrendo un’apparente sostegno nei confronti dell’intera popolazione olandese, indipendentemente da differenze religiose, preferenze sessuali, colore della pelle o genere. Le sue parole, tuttavia, sono emerse in concomitanza con la ribadita enfasi sulle restrizioni sull’immigrazione e sull’asilo, mantenendo così i punti cardine del suo programma politico.

“Se diventassi premier, lo sarei di tutti gli olandesi”, ha dichiarato Wilders, sottolineando la responsabilità e il ruolo differente che comporta essere capo del governo anziché leader dell’opposizione. La sua chiamata a cercare un terreno comune e a collaborare per formare una coalizione ha evidenziato un’apparente volontà di coesione nazionale, pur rimanendo saldo sulle sue politiche chiave.

Tuttavia, nonostante queste parole di inclusione, Wilders ha ribadito la sua posizione ferma sulla questione dell’immigrazione, un tema che ha caratterizzato la sua agenda politica per lungo tempo. La sua promessa di essere il premier di tutti gli olandesi appare contrastante con la sua insistenza sulle restrizioni all’immigrazione e all’asilo, che potrebbero portare a divisioni e tensioni all’interno della società olandese.

Le reazioni a queste dichiarazioni sono state variegate. Mentre alcuni hanno accolto con favore la volontà di Wilders di cercare un terreno comune e di collaborare, altri hanno sollevato interrogativi riguardo alla coerenza tra il suo discorso inclusivo e le politiche restrittive sull’immigrazione che continua a sostenere.

Con le elezioni appena concluse, Wilders si trova ora di fronte alla sfida di tradurre le sue parole in azioni concrete, dimostrando la sua volontà di unire un Paese che, come molti altri in Europa, si trova ad affrontare sfide riguardanti l’identità nazionale, l’immigrazione e la coesione sociale.

La strada verso la formazione di una coalizione potrebbe richiedere un dialogo aperto e un compromesso su posizioni divergenti. Il modo in cui Wilders e il suo partito gestiranno questa fase potrebbe delineare il futuro politico e sociale dei Paesi Bassi.

Il tempo dirà se la volontà espressa dall’estrema destra olandese si tradurrà in un’effettiva collaborazione per il bene comune o se rimarrà una retorica politica in un contesto di crescente divisione e polarizzazione.