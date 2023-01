Genova. Il sindaco: “La città è pronta ad accogliere le navi delle Ong”

Roma, 10 gennaio 2023 – Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che la città è pronta ad accogliere le imbarcazioni delle Ong che trasportano migranti. Bucci ha sottolineato che Genova ha già maturato un’esperienza significativa nell’affrontare i bisogni dei migranti, tra cui molti minori non accompagnati, e che la città ha le strutture e le idee per sviluppare progetti per accoglierli in maniera adeguata.

Il sindaco ha però sottolineato che per far fronte a questa situazione, ci devono essere adeguati finanziamenti da parte del governo centrale. Bucci ha dichiarato che la città si impegnerà a garantire una corretta ospitalità ai migranti, ma che è necessario ricevere le risorse finanziarie adeguate per farlo.