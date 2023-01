Meloni incontra Von Der Leyen, “Collaboriamo su Pnrr e migranti”

Roma, 10 gennaio 2023 – Incontro di oltre un’ora tra la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. I due leader hanno avuto un colloquio cordiale e hanno discusso di vari argomenti, tra cui il piano di recupero economico dell’Italia (PNRR) e la strategia dell’UE per affrontare l’inflazione.

Von der Leyen ha elogiato il lavoro svolto dall’Italia sul PNRR e ha incoraggiato la delegazione a continuare in questa direzione. La delegazione italiana ha discusso opzioni per modificare il PNRR e abbia guardato ad altri programmi come RepowerEu e fondi per la politica di coesione.

In apertura del colloquio le due leader condividono la condanna per le violenze in Brasile e la solidarietà per le istituzioni “democratiche” del Paese e confermano il comune impegno nel sostegno a Kiev. Sul tema dell’immigrazione è stato confermato l’impegno comune nel affrontare la questione, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci.