Genova, nuovo corso di formazioni destinato ai migranti che vogliono diventare meccanici

Roma, 16 aprile 2024 – Un gruppo di giovani migranti provenienti dall’area sub-sahariana si sta preparando per un futuro promettente lontano dalle loro terre d’origine. Ospiti delle strutture gestite dalla Croce Bianca Genovese, questi ragazzi si apprestano a intraprendere un nuovo capitolo di formazione che potrebbe cambiare le loro prospettive di vita.

Migranti, a Genova un nuovo percorso di formazioni

Il prossimo 17 aprile, mercoledì, alle ore 14, il prefetto di Genova Cinzia Torraco presenzierà all’avvio del corso per diventare “Operatore alla riparazione di veicoli a motore”. Il corso, organizzato in collaborazione con il Cnos.-Fap (Centro di Formazione Professionale di Genova della congregazione Salesiana), è stato pensato per offrire ai 18 iscritti un percorso formativo completo, mirato a dotarli delle competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, della società e della cultura italiana.

Le lezioni, che dureranno complessivamente 500 ore, includeranno sia sessioni in aula e laboratorio, sia tirocini pratici presso aziende del territorio. Grazie ai fondi del Pnrr, poi, i partecipanti avranno l’opportunità di ottenere una certificazione base di competenze riconosciuta a livello nazionale. Aprendo, così, la strada per conseguire la qualifica di “operatore alla riparazione di veicoli a motore”. Il corso sarà gestito da don Maurizio Lollobrigida presso l’istituto Don Bosco in via Carrara a Genova. Si tratta di un’opportunità fondamentale per questi ragazzi. Oltre alla formazione, infatti, avranno la possibilità di ricevere un modesto rimborso spese a titolo di indennità di frequenza.

Il presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Per i ragazzi ospiti delle nostre strutture, è un’opportunità molto significativa. Oltre a formarsi professionalmente, potranno anche avviare un percorso di inserimento lavorativo grazie alla collaborazione con numerose aziende del territorio”, ha infatti dichiarato. “Questo corso rappresenta il coronamento di un percorso d’integrazione avviato con i corsi di italiano, che continuano ad essere fondamentali per la nostra comunità”, ha aggiunto poi in conclusione.

