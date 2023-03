Gestione dei migranti a Ventimiglia, il piano della prefettura di Imperia

Roma, 27 marzo 2023 – Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha presieduto a Ventimiglia una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per valutare l’adozione di iniziative volte gestire lo stazionamento di migranti in alcune aree del centro cittadino e l’assistenza temporanea ai migranti in transito verso la Francia.

Al centro del confronto soluzioni che, secondo le direttive del Viminale, coniughino accoglienza e attività di contrasto del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sotto il secondo profilo è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo delle Forze di polizia, con mirati dispositivi settimanali.

Per quanto riguarda la temporanea accoglienza ai migranti in transito, è stata concordata l’attivazione, in via sperimentale, di quattro Pad, centri di assistenza diffusa, in parte già operativi, la cui funzionalità sarà perfezionata attraverso un’apposita convenzione che verrà sottoscritta, previo parere favorevole da parte del Ministero dell’Interno, entro il corrente mese tra il prefetto e il commissario straordinario di Ventimiglia.

L’iniziativa, d’intesa con la Caritas Intemelia e con la Croce Rossa Italiana, è rivolta alle persone più vulnerabili: nuclei familiari con bambini e soggetti con fragilità.

Concordata, anche, l’emanazione di una ordinanza da parte del commissario straordinario finalizzata a proibire comportamenti che possano creare situazioni di degrado in alcune aree cittadine, dove la Polizia municipale e le Forze dell’ordine intensificheranno i controlli.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, il Commissario straordinario al comune di Ventimiglia, Samuele De Lucia, il dirigente del settore di Polizia di Frontiera della città di confine, il presidente della Caritas Intemelia e un rappresentante della Croce Rossa Italiana.