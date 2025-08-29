Governo britannico vince l’appello: i migranti restano nell’hotel di Epping

Roma, 29 agosto 2025 – Il governo laburista guidato da Keir Starmer ha ottenuto una vittoria cruciale nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo. La Corte d’Appello di Londra ha infatti ribaltato la recente decisione dell’Alta Corte, che aveva accolto il ricorso del municipio di Epping, imponendo la chiusura del Bell Hotel, al centro di settimane di proteste anti-migranti.

Con questa sentenza, i 138 richiedenti asilo ospitati nella struttura potranno restare, evitando così un pericoloso effetto domino: diverse autorità locali erano infatti pronte ad avviare azioni legali analoghe per chiudere altri hotel.

Il giudice David Bean ha sottolineato che l’ingiunzione concessa in primo grado conteneva una “serie di errori” e avrebbe potuto incentivare ulteriori amministrazioni a seguire la stessa strada, mettendo a rischio la tenuta dell’intero sistema di accoglienza basato sugli alberghi, che oggi ospita oltre 32 mila persone.

Nonostante il successo giudiziario, per l’esecutivo si apre un nuovo fronte di polemiche politiche. Il municipio di Epping, a guida Tory, ha annunciato che la battaglia legale “per i nostri cittadini” proseguirà, ricordando che è stata annullata soltanto un’ingiunzione provvisoria.

Dura anche la reazione delle opposizioni di destra. Il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha accusato Starmer di garantire “più diritti ai migranti illegali che al popolo britannico”, mentre la nuova leader dei Conservatori, Kemi Badenoch, ha invitato i municipi Tory a continuare le iniziative per chiudere gli hotel, promettendo il sostegno del partito.