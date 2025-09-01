Il Papa: “Basta stragi di migranti, le società accolgano”

Roma, 1 settembre 2025 – «I nostri cuori sono feriti per le oltre 50 persone morte e i circa 100 dispersi nel naufragio di un’imbarcazione carica di migranti, rovesciatasi davanti alla costa atlantica della Mauritania».

Così ha parlato Papa Leone durante l’Angelus, ricordando l’ennesima tragedia che si consuma lungo le rotte migratorie verso le isole Canarie.

Il Pontefice ha sottolineato come «questa strage mortale si ripeta ogni giorno in varie parti del mondo», esortando i fedeli a pregare perché «il Signore ci insegni, come singoli e come società, a mettere in pratica pienamente la sua parola».

Infine ha richiamato direttamente l’insegnamento del Vangelo: «Ero straniero e mi avete accolto».

Con queste parole, il Papa invita le comunità e le istituzioni a trasformare il dolore in responsabilità collettiva, superando l’indifferenza e costruendo un autentico spirito di accoglienza.