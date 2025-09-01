Prato, corsi gratuiti di italiano per donne migranti: iscrizioni aperte fino al 10 ottobre

Roma, 1 settembre 2025 – Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di italiano rivolti a donne migranti residenti o domiciliate in Toscana, grazie al Progetto Attiva-Mente. L’iniziativa è pensata in particolare per chi ha un background migratorio e non ha avuto accesso alla scolarizzazione, offrendo un percorso personalizzato per migliorare la conoscenza della lingua e favorire l’inclusione.

I corsi prevedono lo sviluppo di competenze strumentali (riconoscimento e scrittura delle lettere, collegamento suoni-segni, formazione di sillabe e parole), competenze linguistiche e comunicative (lettura e scrittura di frasi semplici), alfabetizzazione funzionale per la vita quotidiana e competenze orali utili nelle interazioni di tutti i giorni.

Il livello di apprendimento proposto è il Pre A1, con contenuti didattici che spaziano dall’alfabeto alle presentazioni, dai suoni complessi (sc, gn, qu) alle parole capricciose, fino a nozioni di coniugazioni verbali, genere e numero, letture progressive e uso della lingua nelle azioni quotidiane.

Struttura del corso

La durata del percorso è di 44 ore, con lezioni ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00, dal 20 ottobre al 10 dicembre 2025, presso il Centro Ventrone in Via delle Gardenie 75, Prato.

Criteri di selezione

Avranno la precedenza le partecipanti con minore scolarizzazione, scarsa conoscenza dell’italiano, maggiore permanenza in Italia e con figli a carico. In caso di parità, farà fede l’ordine di arrivo della domanda.

Modalità di iscrizione

Le domande possono essere presentate online tramite il modulo dedicato oppure di persona presso gli sportelli informativi indicati.

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione Cieli Aperti (Via Marengo 51, Prato), tel. 0574/607226 – mail: info@cieliaperti.it. Gli sportelli sono attivi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00.