Bonus nuovi nati, più tempo per fare domanda: la novità dell’INPS

Roma, 29 agosto 2025 – Buone notizie per le famiglie: l’Inps ha annunciato una modifica importante sulle tempistiche del Bonus nuovi nati, il contributo da 1.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2025. Con il messaggio 24 luglio 2025, n. 2345, l’Istituto ha infatti comunicato che il termine per presentare la domanda è stato esteso da 60 a 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del bambino.

Un cambiamento che concede alle famiglie più respiro, soprattutto in un periodo delicato come quello dell’arrivo di un figlio. Non solo: per chi ha avuto un evento tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2025 e non è riuscito a rispettare la scadenza dei 60 giorni, è stata introdotta una finestra di recupero: ci sarà tempo fino al 22 settembre 2025 per mettersi in regola.

Il Bonus nuovi nati è pensato per sostenere le spese dei primi mesi di vita del bambino e non riguarda solo i cittadini italiani o i residenti dell’Unione Europea. Il diritto al contributo spetta anche ai cittadini stranieri extraUe in possesso di un permesso di soggiorno valido, a condizione che sia di almeno un anno. Tra i titoli che danno accesso al beneficio figurano il permesso di lungo periodo, il permesso unico lavoro, i documenti per protezione internazionale, asilo o apolidia, e quelli per motivi di ricerca con durata superiore a sei mesi.

Rimangono invece invariate le modalità per fare domanda e i requisiti, già indicati nella circolare INPS 14 aprile 2025, n. 76.