Governo, via libera alle nuove norme per regolare le attività di soccorso in mare dei migranti da parte delle Ong

Roma, 29 dicembre 2022 – Il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri in Italia introduce nuove disposizioni per la gestione dei flussi migratori, volte a conciliare l’esigenza di proteggere la sicurezza delle persone tratte in salvo in mare con quella di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. A tal fine, il decreto rivede le condizioni per le quali le attività svolte da navi che effettuano soccorsi in mare possono essere considerate conformi alle convenzioni internazionali e alle leggi nazionali in materia di diritto del mare.

Inoltre, il decreto prevede un sistema di sanzioni amministrative in sostituzione del sistema penale attuale. In caso di violazione delle disposizioni previste, sono previste sanzioni pecuniarie, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è possibile fare ricorso al prefetto) e, in caso di ripetute violazioni, la confisca della nave stessa, preceduta dal sequestro cautelare. Analoghe sanzioni sono previste in caso di mancata fornitura di informazioni richieste dalle autorità per la ricerca e il soccorso in mare o di mancato rispetto delle indicazioni fornite da queste ultime.

Secondo il Governo il decreto legge rappresenta un importante passo avanti nella gestione dei flussi migratori in Italia, cercando di equilibrare le esigenze di protezione dei diritti umani con quelle di sicurezza pubblica.