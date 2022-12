In vigore il nuovo regolamento sui minori stranieri non accompagnati in Italia

Roma, 29 dicembre 2022 – È in vigore dal 28 dicembre 2022 il DPR 4 ottobre 2022, n. 191 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. Il regolamento interviene sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e sulla conversione di tali permessi al raggiungimento della maggiore età.

Il regolamento ribadisce il principio secondo cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’emissione del parere necessario per la conversione del permesso di soggiorno, deve effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell’avvio di un percorso di integrazione. Inoltre, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo può essere convertito anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale.

Il nuovo regolamento prevede inoltre il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione ai MSNA in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro.