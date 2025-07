Grecia, sospensione di tre mesi per l’esame delle domande d’asilo dai migranti nordafricani

Roma, 10 luglio 2025 -La Grecia sospende temporaneamente l’esame delle domande di asilo per i migranti che arrivano via mare dal Nord Africa. Lo ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis in Parlamento, specificando che la misura avrà una durata di tre mesi e riguarderà i nuovi arrivi via imbarcazioni.

Il provvedimento giunge in risposta all’emergenza migratoria che ha colpito Creta, dove negli ultimi giorni sono sbarcati migliaia di migranti provenienti dalla Libia. Una situazione definita dal premier come critica e tale da richiedere misure straordinarie.

Mitsotakis ha dichiarato di aver informato la Commissione europea della decisione, sottolineando l’intenzione del governo greco di lanciare un messaggio chiaro e risoluto: “Il passaggio verso la Grecia è chiuso”.

Per fronteggiare l’aumento degli arrivi, il premier ha anche annunciato la costruzione di una struttura di accoglienza chiusa e permanente sull’isola di Creta, destinata alla gestione locale del fenomeno migratorio.

Il governo greco è inoltre impegnato in colloqui con entrambe le autorità libiche, quella della Libia occidentale riconosciuta internazionalmente e quella della Libia orientale, con l’obiettivo di rafforzare il controllo delle partenze dalle coste nordafricane. Mitsotakis ha precisato che le forze armate greche sono pronte a collaborare con le autorità libiche per impedire la partenza delle imbarcazioni.

La notizia è stata riportata dal quotidiano ellenico Kathimerini.