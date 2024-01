I contributi per colf, badanti e babysitter per il 2024

Roma, 30 gennaio 2024 – L’INPS ha comunicato ieri con una circolare gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici, adeguato in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I valori variano in base alla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) e alla retribuzione oraria. I versamenti vengono fatti dai datori di lavoro, che poi possono trattenere dalla retribuzione la quota a carico del lavoratore. I nuovi valori potranno essere utilizzati per calcolare l’importo dei versamenti trimestrali per l’anno in corso o dei versamenti dovuti in caso di cessazione del rapporto.

Importo dei contributi per i lavoratori domestici. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quotaCUAF (1) fino a € 9,40 oltre € 9,40fino a € 11,45 oltre € 11,45 € 8,33 € 9,40 € 11,45 € 1,66 (0,42) (2) € 1,88 (0,47) (2) € 2,29 (0,57) (2) € 1,67 (0,42) (2) € 1,89 (0,47) (2) € 2,30 (0,57) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,21 (0,30) (2) € 1,22 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quotaCUAF (1) fino a € 9,40 oltre € 9,40fino a € 11,45 oltre € 11,45 € 8,33 € 9,40 € 11,45 € 1,78 (0,42) (2) € 2,01 (0,47) (2) € 2,45 (0,57) (2) € 1,79 (0,42) (2) € 2,02 (0,47) (2) € 2,46 (0,57) (2) Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,06 € 1,29 (0,30) (2) € 1,30 (0,30) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti