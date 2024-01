Flussi 2024: click day rimandati a marzo

Roma, 30 gennaio 2024 – È rimandata di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell’ambito delle 151 mila quote autorizzate dal governo per il 2024 con il decreto flussi.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha modificato come segue il calendario dei click day (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio) per le diverse tipologie di lavoratori:

– dalle ore 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;



– dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);



– dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Il differimento dei termini è stato comunicato il 29 gennaio 2024 dal Ministero dell’interno alle Prefetture e alle altre amministrazioni interessate.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti