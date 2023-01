I Vescovi italiani contro il Governo: “Abrogare decreto sui migranti”

Roma, 17 gennaio 2023 – La Cei (Conferenza Episcopale Italiana) ha espresso il proprio dissenso riguardo al recente decreto sulla gestione dei flussi migratori, attualmente in fase di esame presso le commissioni parlamentari.

Attraverso un intervento del presidente della Fondazione Migrantes, mons. Gian Carlo Perego, la Cei ha dichiarato che “il destino del decreto dovrebbe essere solo la sua abrogazione”. Il presidente della Commissione Cei sui migranti, Perego, ha criticato il decreto perché non prevede nuove misure per la tutela e il rimpatrio dei migranti salvati nel Mediterraneo e perché prevede regole più severe sui respingimenti in mare, in contrasto con le convenzioni internazionali e le linee guida sui soccorsi in mare.

Ha anche criticato il memorandum con la Libia, che ha peggiorato la situazione e ha sottolineato che il decreto non affronta i veri problemi, come le condizioni di accoglienza precarie sull’isola di Lampedusa e la mancanza di nuovi accordi con i paesi di origine dei migranti e la mancanza di riferimenti all’Europa e a modalità regolari e non discriminatorie di ingresso, come i corridoi umanitari.