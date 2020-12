in

Roma, 7 dicembre 2020 – In Italia l’età media dei decessi verificatisi per Covid da inizio pandemia è 80 anni mentre solo l’1,2%, era under 50. Il 97% dei deceduti aveva malattie precedenti.

Sono i nuovi dati del Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti.