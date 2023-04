Il ministro Piantedosi: “Pronti ad aumentare le quote del decreto flussi”

Roma, 20 aprile 2023 – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato durante il Question time alla Camera che il governo italiano sta considerando la possibilità di ampliare le attuali quote di ingresso per lavoratori stranieri, ma le valutazioni concrete saranno svolte in sede interministeriale, anche attraverso il confronto con le parti sociali.

Il decreto flussi rappresenta un primo punto di svolta, ma il governo intende proseguire su questa strada, convinto che venire in Italia nel pieno rispetto delle regole sia il modo più efficace per combattere l’immigrazione clandestina e favorire al contempo l’integrazione dei migranti regolari.

Il ministro ha anche sottolineato che la tragedia di Cutro non dovrebbe essere usata come un pretesto per complicare le operazioni di soccorso in mare. Ha difeso la professionalità e la dedizione delle istituzioni deputate al soccorso e ha sottolineato che lo stato di emergenza non è una qualificazione ideologica, ma una scelta finalizzata a disporre di strumenti e procedure più sollecite ed adeguate alle caratteristiche dello straordinario afflusso di persone sbarcate sulle coste italiane.

L’annuncio del ministro dell’Interno arriva in un momento in cui l’Italia sta affrontando un aumento degli arrivi di migranti irregolari sulle sue coste. L’idea di ampliare le quote di ingresso per i lavoratori stranieri potrebbe essere una soluzione per combattere l’immigrazione clandestina e favorire al contempo l’integrazione dei migranti regolari nel tessuto sociale italiano.