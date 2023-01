Il ministro Tajani presto in Tunisia per un focus su migranti e rimpatri

in

Roma, 11 gennaio 2023 – L’Italia e la Tunisia stanno discutendo su come affrontare il flusso di migranti che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Europa.

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che si recherà presto in visita in Tunisia per discutere di questo argomento con le autorità tunisine.

Tajani ha chiesto al governo tunisino di impegnarsi a contrastare le partenze irregolari dei migranti e di favorire un maggior numero di rimpatri. Ha sottolineato che la questione migratoria deve essere affrontata su più fronti, ma che la soluzione principale va trovata a livello europeo.