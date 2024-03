Il Piemonte guida la lotta contro l’odio in rete: legge unanime approvata per la tutela e il contrasto dell’hate speech

Roma, 6 marzo 2024 – Il Consiglio regionale del Piemonte ha compiuto un passo significativo nella difesa dei diritti e della sicurezza online, approvando all’unanimità una proposta di legge del consigliere Pd Diego Sarno volta a contrastare l’hate speech. Il provvedimento prevede un piano regionale di interventi articolato, coinvolgendo famiglie, istituzioni scolastiche, e organizzazioni pubbliche e private del terzo settore.

Il piano prevede diverse iniziative, tra cui strumenti di monitoraggio del fenomeno, campagne di sensibilizzazione, promozione di studi e ricerche, nonché programmi dedicati all’assistenza psicologica, protezione legale e reinserimento delle vittime. Un approccio olistico che mira a combattere l’odio in rete sotto molteplici aspetti, considerando l’impatto devastante che tali comportamenti possono avere sulla vita delle persone.

Il consigliere Sarno ha spiegato che l’hate speech, recentemente entrato nella giurisprudenza, comprende tutte le espressioni finalizzate a esprimere odio e intolleranza, incitando alla violenza o alla discriminazione nei confronti di individui o gruppi sociali per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, di genere, orientamento sessuale, disabilità o condizioni personali e sociali.

I dati dell’Osservatorio italiano sui diritti, risalenti a dicembre 2023, rivelano che il 47% delle vittime di odio online riguarda donne, disabili, omosessuali, migranti, ebrei e musulmani. Questi numeri allarmanti sottolineano l’importanza di intervenire prontamente, soprattutto considerando il peggioramento del fenomeno nel corso degli anni.

Il consigliere ha evidenziato l’unicità della legge, la prima del genere in Italia, annunciando l’intenzione di portarla al Parlamento europeo, nazionale e adottarla come buona prassi nelle singole Regioni. Il provvedimento, finanziato con un budget di 100mila euro all’anno per i prossimi tre anni, sottolinea l’impegno concreto del Piemonte nella lotta contro l’odio in rete e nella promozione di un ambiente online sicuro e rispettoso per tutti.