Tragedia al largo delle Canarie: quattro morti su una barca carica di migranti

Roma, 6 marzo 2024 – Sotto lo sguardo attonito delle autorità dell’arcipelago delle Canarie, una barca carica di migranti provenienti dalle coste dell’Africa Occidentale ha portato con sé una tragedia, con quattro persone trovate morte e altre decine in gravi condizioni di salute.

La scoperta macabra è avvenuta quando i servizi d’emergenza dell’arcipelago si sono avvicinati a un ‘cayuco’, una tipica imbarcazione da pesca utilizzata nella zona, che trasportava ben 64 persone. Le vittime erano distribuite tra i passeggeri, indicando una situazione di sovraffollamento che ha sicuramente contribuito al dramma.

Le prime valutazioni dei soccorritori indicano che quasi tutti i migranti a bordo versavano in “cattive condizioni di salute”, con 21 di loro richiedenti assistenza medica immediata. Due di loro sono state trasportate d’urgenza in ospedale tramite elicottero, mettendo in luce la gravità della situazione a bordo.

Nel gruppo di migranti si contavano anche nove bambini, esposti alle stesse difficoltà e rischi della traversata marittima. La presenza di minori solleva ulteriori preoccupazioni sulle condizioni in cui queste persone sono costrette a viaggiare per cercare una vita migliore.

Le autorità delle Canarie stanno ora cercando di comprendere le cause della morte delle quattro persone e indagare sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. L’identificazione delle vittime e la comunicazione con le famiglie coinvolte sono tra le priorità delle autorità locali.