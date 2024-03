Campobasso, accordo per il centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Sepino

in

Roma, 6 marzo 2024 – Il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo e il sindaco di Sepino Paolo D’Anello hanno firmato, questa mattina presso il palazzo del Governo, la proroga dell’accordo di collaborazione per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) presso un centro dedicato.

La gestione della struttura sarà a carico dell’amministrazione comunale che metterà a disposizione il proprio immobile per un anno. Dall’altra parte, la prefettura sosterrà l’ente nella realizzazione di percorsi di integrazione. Tra questi previsti: l’insegnamento della lingua italiana, percorsi di scolarizzazione, l’inserimento socio-lavorativo e la possibilità di svolgere attività sportive.

Nel corso dell’incontro la Lattarulo ha evidenziato che la proficua collaborazione tra prefettura e amministrazione comunale ha permesso di fornire risposte adeguate in tema di accoglienza.

Inoltre, è stata annunciata una sperimentazione finanziata con fondi FAMI per individuare e strutturare un modello di presa in carico e accompagnamento dei minori nel percorso di inclusione, in partenariato con l’Università del Molise.