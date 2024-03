Nordio: “Italia combatte il traffico di migranti, ma serve un salto di qualità normativo a livello europeo”

Roma, 5 marzo 2024 – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante il Consiglio Giustizia e Affari interni dell’Unione Europea a Bruxelles, ha sottolineato l’urgenza e l’importanza di combattere il traffico di migranti. Secondo quanto riportato da Gnews, il quotidiano online del ministero della Giustizia, Nordio ha dichiarato che il traffico di migranti non è solo una violazione del diritto internazionale, ma anche un affronto alla dignità umana.

Migranti, Nordio: “Vogliamo contrastare il traffico di esseri umani”

“In quanto paese geograficamente e geopoliticamente esposto, l’Italia è in prima linea nella sfida contro questo fenomeno“, ha affermato il Guardasigilli. Nordio, poi, ha ricordato il tragico naufragio avvenuto sulla costa calabrese di Cutro nel febbraio 2023, che ha causato la morte di 94 persone, come un evento che ha spinto il governo italiano a prendere provvedimenti rigorosi. In risposta, l’esecutivo ha approvato all’unanimità una legge che introduce un nuovo reato con pene fino a 30 anni di carcere per i responsabili di incidenti mortali o lesioni durante il viaggio dei migranti. Un decreto che, tuttavia, secondo i più non è sufficiente ad aiutare i migranti che tentano il viaggio della speranza.

Il ministro, successivamente, ha anche evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale nelle indagini, con il sostegno di Europol ed Eurojust, per garantire condanne severe per i colpevoli. Allo stesso tempo, Nordio ha sottolineato la necessità di un ulteriore rafforzamento normativo a livello europeo per contrastare efficacemente il traffico di migranti transnazionale. “In questa prospettiva, l’adozione di uno strumento legislativo aggiornato e robusto rappresenta un obiettivo imprescindibile per noi”, ha infatti dichiarato il ministro, sottolineando la volontà dell’Italia di contribuire attivamente alla lotta contro questo grave crimine contro l’umanità.

