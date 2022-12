Il sindaco di Ravenna: “Faremo il massimo per l’accoglienza dei migranti della Ocean Viking”

Roma, 28 dicembre 2022 – Il Porto di Ravenna è stato scelto come destinazione per lo sbarco della Ocean Viking, nave che trasportato 113 migranti. Non sono state fornite informazioni sui motivi che hanno portato alla scelta di questa città, che certamente non è la più vicina alla Libia. Tuttavia, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha affermato che il Comune e le altre istituzioni coinvolte hanno offerto piena collaborazione alla Prefettura per garantire un’accoglienza umana, sicura e professionale.

Il sindaco ha espresso il suo primo pensiero per queste persone che hanno trascorso il Natale in condizioni di grande difficoltà, invece che nella tranquillità delle nostre case. Ha anche sottolineato che l’amministrazione comunale di Ravenna non cambia la sua opinione sull’accoglienza e la solidarietà a seconda del governo di destra o di sinistra che guida il paese.

È importante ricordare che gli sbarchi di migranti sono una questione complessa e delicata, che richiede l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte per garantire una soluzione equa e sostenibile. In questo caso, il Porto di Ravenna si è dimostrato pronto a fare la propria parte per accogliere queste persone in modo dignitoso e offrire loro supporto e assistenza.