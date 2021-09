Gli immigrati non fanno più paura agli italiani: il sondaggio

Roma, 28 settembre 2021 – L’immagine degli immigrati agli occhi degli italiani sta cambiando: ormai non fanno più paura. A sottolinearlo è l’ultimo sondaggio realizzato da Demos, il quale spiega che il grado di preoccupazione nei cittadini si sta notevolmente riducendo: la percentuale della popolazione che sostengono che gli immigrati costituiscano un pericolo è infatti passata dal 46% al 27% in quattro anni.

Immigrati, agli italiani non fanno più paura

Non solo sta diminuendo il timore nei confronti degli immigrati, ma sta anche crescendo il sentimento positivo rispetto all’accoglienza: si sono dichiarati a favore il 52% degli intervistati. Cosa significano questi dati? Sicuramente, è cambiato l’approccio al tema: sono stati abbandonati gli slogan tipici del centrodestra, di una propaganda che ha cercato di oscurare altri problemi creando negli immigrati un vero e proprio capro espiatorio. Una strategia, questa, che si è dimostrata fallimentare e che soprattutto, come vediamo ora, non era destinata a durare. Un’altra chiara prova sono i numeri: nell’ultimo anno, a causa della pandemia, infatti, sono giunti più immigrati. Ma questo sembra non preoccupare i cittadini italiani.

E’ maturata inoltre la consapevolezza del fatto che in Italia, ormai, molti lavori vengono svolti esclusivamente dai migranti. Si tratta delle mansioni manuali nelle imprese, nelle industrie, nell’agricoltura. O ancora le attività di assistenza agli anziani. C’è poi un altro aspetto da considerare: il virus. Il Covid ha spaventato così tanto da neutralizzare la paura nei confronti degli immigrati. Da spostare l’attenzione. Che sia per un motivo o per l’altro, comunque, il fine è il medesimo: anche gli italiani si stanno aprendo all’accettazione degli immigrati, visti finalmente come una risorsa e non più come un pericolo. Insomma, stanno iniziando a vederli tramite un approccio più umano.

