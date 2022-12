Immigrazione, Meloni ribadisce la posizione del governo: “Non cambieremo rotta”

Roma, 12 dicembre 2022 – “Sui migranti e sull’immigrazione il governo non intende cambiare posizione. La nostra posizione resta assolutamente la stessa: in Italia non si entra illegalmente. Si entra solo legalmente. Noi vogliamo combattere il traffico di esseri umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo in alcun modo favorire i trafficanti di esseri umani”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato, ancora una volta, il piano del suo governo rispetto agli sbarchi.

Immigrazione, Meloni: “Non cambiamo posizione”

Sfogliando gli appunti della sua agenda, in un video pubblicato su Facebook la premier Meloni ha spiegato la posizione del suo governo rispetto alcuni dei temi più discussi nelle ultime settimane. Ed è proprio in questa occasione che ha ribadito le intenzioni dell’esecutivo rispetto all’immigrazione. “Il coinvolgimento dell’Europa è fondamentale. Presto arriveranno nuove norme per fermare la tratta. Su questo non intendiamo molare”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.

“Noi stiamo lavorando intensamente perchè il tema immigrazione venga affrontato con strategia a breve, a medio e a lungo termine. Anche ieri c’è stata una riunione convocata dalla presidente della Commissione, con tutti i ministri degli Esteri, per parlare del grande pacchetto di investimenti, che dovrebbe avere una leva fino a 150 miliardi, per realizzare infrastrutture di diverso tipo, dall’Europa verso Est e verso Sud”, ha spiegato poi durante un momento stampa a margine del Consiglio Esteri il ministro Antonio Tajani.

“Oggi avremo un’altra riunione per la strategica che punta a favorire la crescita economica del Continente africano. Tutto ciò è parte della strategia a lungo termine. Sono anni che chiediamo un Piano Marshall, il presidente del Consiglio l’ha chiamato il Piano Mattei: in sostanza serve intervenire nel Continente africano non con una nuova colonizzazione ma con una progetto che abbia anche una visione africana per rinforzare la collaborazione e favorire la crescita di quel Continente”, ha aggiunto inoltre Tajani a conclusione del suo intervento.

