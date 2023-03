Immigrazione, Meloni al Senato: “Stati bandiera assumano le responsabilità dei soccorsi delle Ong”

Roma, 21 marzo 2023 – Giorgia Meloni è pronta a da affrontare la due giorni che si terrà a Bruxelles giovedì e venerdì. In quell’occasione, spera di riuscire a portare a casa un buon risultato rispetto alla questione immigrazione e responsabilità degli Stati bandiera delle Ong. Non solo: la Premier chiederà all’Unione europea lo “stanziamento di risorse adeguate” a difendere i confini marittimi “come fu fatto anni fa con gli accordi siglati con la Turchia”.

Immigrazione, la Premier Giorgia Meloni è pronta ad affrontare l’Unione europea

“Gli Stati bandiera delle Ong”, e quindi in particolare la Germania, dovranno essere “pienamente coinvolti nelle operazioni Sar. Si dovranno assumere le responsabilità delle operazioni che il diritto in mare attribuisce loro”, ha dichiarato Meloni davanti al Senato. “L’Italia non può dirsi ancora soddisfatta dai passi avanti dell’Unione, anche se sino a qualche mese fa erano impensabili”, ha aggiunto inoltre prima di sottolineare che si farà tutto il possibile per far sentire la propria voce al prossimo Consiglio Ue. “Spero che tutti condividano gli obiettivi sui quali stiamo spingendo, anche l’opposizione. E su questo punto devo dire che la battaglia politica, per chi ha idee credibili, si può condurre anche senza dipingere gli avversari come un mostro.

Anche nella più feroce polemica politica c’è a mio avviso un limite che non va mai superato. Ed è quello per cui colpire l’avversario significa anche colpire gli interessi nazionali, gettando ombre sulla nostra Guardia costiera, sulle nostre forze dell’ordine”. Secondo la Presidente Meloni, un approccio di questo genere “inisce per danneggiare l’Italia ai tavoli negoziali” importanti, e dunque anche a Bruxelles. Perciò, a detta della Premier, sarebbe meglio che tutti di sentissero liberi di criticare “ferocemente me, o il governo nel suo insieme. Ma fermandosi un secondo prima di danneggiare l’Italia“.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia