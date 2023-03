Migranti, Fedez a Cecilia Strada: “Voglio venire in missione e vedere quanto costa una nave”

Roma, 21 marzo 2023 – L’impegno di Fedez per il sociale non è una novità. Tutti ricordiamo le raccolte fondi durante la pandemia, i sostegni dati al sistema sanitario nazionale, la Fondazione Fedez. Ora, dopo la chiacchierata con Cecilia Strada durante la puntata del podcast Muschio Selvaggio, pare che il cantante voglia unirsi alla causa dell’aiuto ai migranti, e così ha dichiarato che salirà a bordo della nave della Ong ResQ per una missione nel Mediterraneo.

Migranti, Fedez: “Voglio venire in missione”

Dopo Ghali, quindi, anche Fedez ha deciso di dare il suo contributo al soccorso in mare dei migranti. A fare la differenza, probabilmente, è stato l’incontro con Cecilia Strada, ex presidente di Emergency, che è stata recentemente ospite del rapper a Muschio Selvaggio. “Io ti prometto che verrò, e adesso voglio vedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia e farla federe così la gente si spaventa. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta”, ha dichiarato il rapper. Non è chiaro se Fedez stesse semplicemente giocando o meno, sicuramente però è innegabile il fatto che un appoggio alle Ong e ai soccorsi effettuati in mare da parte di una persona così influente non è cosa da poco in un momento storico come questo.

In passato tanti personaggi famosi hanno speso tempo e denaro per sostenere le Organizzazioni non governative che si impegnano nelle missioni nel Mediterraneo: Ghali, per esempio, ha donato un’imbarcazione di salvataggio alla Ong Mediterranea Saving Humans e poi ha partecipato alla prima operazione della Mar Jonio dopo il lungo stop in cantiere. Banksy, invece, ha finanziato la Louise Michel. Roger Waters, infine, “ci ha scritto che sarebbe voluto venire con noi, ma non poteva, e ci ha donato 50 mila dollari per una missione di soccorso”, ha ricordato Sala durante la puntata.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia