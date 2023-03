Lettera Ue ai 27, aperture all’Italia sui migranti

Roma, 21 marzo 2023 – La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai leader dei 27 paesi dell’Unione Europea, in vista del Consiglio Europeo, per fare il punto sui principali temi di attualità, tra cui i migranti. La lettera ha ricevuto feedback positivi dalle fonti di governo italiane, che sottolineano come sia stato dato un ampio spazio alle priorità dell’esecutivo italiano per una riforma complessiva sul tema dei migranti.

La Commissione Europea ha annunciato di essere pronta a mobilitare 110 milioni di euro aggiuntivi ai 208 già impegnati per la cooperazione anti-trafficanti nel 2023. Inoltre, von der Leyen ha proposto una misura di sostegno da 200 milioni per l’accoglienza, affrontando questioni chiave come l’accoglienza di minori non accompagnati e aumentando le capacità in prossimità delle frontiere esterne.

Nella lettera, la presidente della Commissione Europea ha sottolineato l’urgenza di agire insieme per trovare una soluzione equa e duratura alla crisi migratoria. Von der Leyen ha evidenziato quattro aree per un’azione immediata: il rafforzamento dei confini esterni, procedure di frontiera e di rimpatrio rapide, affrontare il tema dei movimenti secondari e assicurare un’effettiva solidarietà, lavorare con i partner per migliorare la gestione della migrazione.

La Commissione ha anche annunciato un’importante accelerazione dell’attuazione del meccanismo volontario di solidarietà per i ricollocamenti e movimenti secondari. Dal 24 febbraio, sono stati effettuati 524 ricollocamenti, di cui 397 dall’Italia, 111 da Cipro, 34 dalla Spagna e 16 da Malta. I trasferimenti hanno avuto luogo in Germania, Francia, Croazia, Romania e Lussemburgo.