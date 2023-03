CUD o Certificazione Unica (CU): cos’è e chi deve produrla? L’esperto risponde

Roma, 22 marzo 2023 – Il CUD, oggi “Certificazione Unica”, è il documento in cui vengono dichiarati i compensi percepiti durante l’anno precedente ed è documento fondamentale ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 e Modello Redditi).

Tramite tale dichiarazione vengono certificati

redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati;

redditi di lavoro autonomo;

provvigioni;

redditi diversi;

corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

Viene emesso dal datore di lavoro, utilizzando un modello apposito, entro il 16 marzo e deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.

Inoltre, il CUD deve essere consegnato al lavoratore entro il 28 febbraio dell’anno in cui viene emesso anche in formato elettronico oppur in cartaceo in caso di dimissioni o licenziamento entro 12 giorni dalla richiesta.

Circa le modalità di consegna della dichiarazione, è obbligo del datore di lavoro accertarsi se il lavoratore può riceverla in formato elettronico ed eventualmente fornirla in forma cartacea.

Per coloro che percepiscono redditi dall’Inps (pensioni di invalidità ad esempio) potranno scaricarla dal portale – cui si accede tramite SPID .