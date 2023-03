Meloni: “Abbiamo salvato 36.500 migranti, basta calunnie contro di noi”

Roma, 22 marzo 2023 – In un recente discorso al Parlamento italiano, la premier Giorgia Meloni ha difeso il “record” del suo governo nel salvare la vita dei migranti che attraversano il Mar Mediterraneo. Meloni ha affermato che, da quando è in carica, l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare e che il suo governo è stato lasciato da solo a fare questo lavoro. Ha quindi descritto le accuse secondo cui il suo governo lascerebbe morire i bambini come “calunnia” non solo nei confronti del suo governo, ma dell’intero stato italiano.

Meloni ha anche risposto alle critiche dei partiti dell’opposizione, affermando che era ingiusto accusare il governo italiano di essere responsabile della morte dei migranti nel Mediterraneo. Ha citato i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che mostravano che un totale di 25.692 persone erano morte nel Mediterraneo tra il 2013 e il 2023. Ha sostenuto che il rischio di incidenti era intrinseco alle traversate dei migranti e che tutti i governi avevano affrontato sfide simili.

Meloni ha anche lodato gli sforzi della Guardia Costiera italiana, che ha detto aver salvato più persone di qualsiasi altra agenzia governativa. Ha fatto riferimento ai recenti elogi della Commissione Europea per il lavoro della Guardia Costiera nel salvare oltre 1.300 persone in un solo fine settimana.

La premier ha anche affrontato le recenti accuse secondo cui il governo italiano avrebbe fallito nel salvare i migranti durante un naufragio al largo della costa di Cutro. Ha respinto le accuse come infondate e ha chiesto che sia seguito il dovuto processo per determinare la responsabilità dell’incidente.