INNOVATE: il lavoro autonomo come strumento di inclusione per le persone migranti

Roma, 30 maggio 2025 – A Torino parte la sperimentazione del progetto europeo INNOVATE – Innovating to enhance dialogues on migration policies and practices, un’iniziativa che punta a rafforzare l’autonomia economica e a costruire politiche locali più efficaci per l’integrazione delle persone migranti.

Le città di Torino e Monaco di Baviera sono le due città pilota coinvolte in questo percorso, che si articola in diverse fasi: dalla valutazione condivisa dei bisogni dell’ecosistema torinese per l’autoimprenditorialità, al coinvolgimento di attori locali attraverso tavole rotonde multi-stakeholder, incontri con esperti internazionali e momenti di co-progettazione.

Al centro del progetto c’è la volontà di mettere in rete le buone pratiche e favorire un dialogo tra ricercatori, esperti e operatori, arricchito dal confronto diretto con il contesto tedesco. L’obiettivo è rafforzare le capacità dei sistemi locali nel supportare chi desidera intraprendere un’attività imprenditoriale, promuovendo modelli di integrazione basati sull’autonomia e sulla partecipazione attiva.

Per assicurare interventi più giusti, efficaci e sostenibili, è stata avviata un’indagine rivolta a operatori, enti, associazioni e servizi impegnati nel supporto alle persone migranti. La compilazione del questionario INNOVATE, disponibile online, contribuirà a orientare le prossime fasi del progetto e a definire azioni pilota più adatte alle dinamiche territoriali.

INNOVATE rappresenta quindi un passo concreto verso l’inclusione sociale ed economica delle persone migranti, ponendo al centro la valorizzazione del lavoro autonomo come strumento di emancipazione e sviluppo per l’intera comunità.