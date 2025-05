Inaugurato a Gela un nuovo Polo Sociale Integrato per migranti e vittime di sfruttamento lavorativo

in

Roma, 30 maggio 2025 – È stato ufficialmente inaugurato a Gela, in via Ascoli 30, un Polo Sociale Integrato dedicato ai cittadini provenienti da Paesi terzi, con particolare attenzione alle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nell’assistenza e nell’inclusione socio-lavorativa per le persone migranti nella provincia di Caltanissetta.

Il nuovo Polo è il risultato di una collaborazione tra la Regione Siciliana e l’associazione I Girasoli ETS, in partnership con ARCI Sicilia e ARCI Le Nuvole. È prevista l’attivazione di due sedi operative: una a Gela e una a Caltanissetta (via M. Rampolla, 5).

L’obiettivo del Polo è quello di offrire una rete completa di servizi integrati per favorire l’inclusione sociale e tutelare i diritti delle persone migranti. I servizi messi a disposizione includono:

Assistenza legale

Mediazione linguistico-culturale

Orientamento ai servizi territoriali

Supporto per l’alloggio

Promozione della salute e della sicurezza sul lavoro

L’iniziativa rientra nel programma Su.Pr.Eme.2, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, con l’obiettivo di contrastare le condizioni di marginalità nel Sud Italia.

Per accedere ai servizi, gli sportelli saranno attivi presso le seguenti sedi:

Gela – Via Ascoli, 30

Caltanissetta – Via M. Rampolla, 5

Per informazioni e contatti:

WhatsApp : +39 351 462 3628

: +39 351 462 3628 Email: polosocialecl@gmail.com

Con questa apertura, la rete territoriale si arricchisce di uno strumento fondamentale per accompagnare le persone migranti in un percorso di autonomia e dignità, garantendo loro un concreto sostegno contro lo sfruttamento lavorativo e una più ampia integrazione sociale e lavorativa.