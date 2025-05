Sport e benessere mentale: a Roma uno sportello psicologico gratuito per giovani rifugiati

Roma, 30 maggio 2025 – A partire dal 3 giugno 2025, a Roma sarà attivo uno sportello gratuito di supporto psicologico rivolto ai giovani rifugiati e alle loro famiglie. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto europeo SAME – Sports Activities for Mental Enhancement, co-finanziato dall’Unione Europea e coordinato da ECOS in collaborazione con Programma integra, NEXT Salute e Servizi e la Federazione Italiana Rugby.

Gli obiettivi del progetto

Il progetto SAME nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico, l’inclusione sociale e la resilienza dei giovani rifugiati, con particolare attenzione a chi proviene da contesti di crisi umanitaria.

Le attività previste a Roma

Tra le attività previste:

Attività sportive inclusive , condotte da allenatori formati sulla salute mentale e la mediazione culturale

, condotte da allenatori Laboratori di ascolto e focus group dedicati a ragazze e ragazzi

e dedicati a ragazze e ragazzi Eventi di sensibilizzazione rivolti alla comunità locale

rivolti alla comunità locale Sportello psicologico gratuito per giovani rifugiati e famiglie

Dettagli dello sportello

Lo sportello sarà attivo dal 3 giugno al 17 dicembre 2025 nei seguenti orari:

Martedì : 15:00 – 18:00

: 15:00 – 18:00 Mercoledì: 10:00 – 13:00

Le sessioni si terranno in presenza, su appuntamento, presso:

Programma integra , in Via San Antonio Maria Gianelli, 19/A, Roma

, in Lo studio privato del dott. Enrico Savoca, coordinatore dello sportello

Il professionista di riferimento

Il servizio sarà coordinato dal dott. Enrico Savoca, psicologo e psicoterapeuta specializzato in analisi transazionale socio-cognitiva a metodo integrato, con esperienza pluriennale nel lavoro con adolescenti in contesti educativi e terapeutici.

Come prenotare

Per fissare un appuntamento è possibile contattare il dott. Savoca al numero: +39 349 2337486.

In caso di impossibilità a partecipare, è richiesta la comunicazione della disdetta con almeno tre giorni di anticipo.

Contatti

Per ulteriori informazioni: