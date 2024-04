Intesa tra Prefettura di Imperia e Comune di Molini di Triora: i migranti faranno lavori di pubblica utilità

in

Roma, 22 aprile 2024 – Questa mattina è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la Prefettura di Imperia e il Comune di Molini di Triora volto a favorire l’impiego su base volontaria dei migranti residenti nel piccolo paese della valle Argentina. Questa collaborazione aprirà le porte a una trentina di giovani migranti, compresi tra i 18 e i 25 anni, per partecipare a progetti di pulizia urbana, manutenzione del verde e attività culturali.

Migranti, cosa dice il protocollo tra Prefettura e comune di Molini di Triora

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando il suo duplice vantaggio: da un lato, offre ai migranti la possibilità di integrarsi attivamente nella comunità locale, svolgendo un ruolo positivo e costruttivo; dall’altro, contribuisce al miglioramento e alla cura del territorio, garantendo servizi essenziali alla collettività.

Anche il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando il valore dell’inclusione sociale e dell’opportunità di valorizzare le risorse umane presenti sul territorio. L’iniziativa non solo favorirà lo sviluppo e il benessere della comunità locale, ma rappresenta anche un segno tangibile di solidarietà e accoglienza nei confronti dei migranti, offrendo loro la possibilità di sentirsi parte attiva della società in cui vivono.

Si prevede che i progetti avviati grazie a questo protocollo d’intesa non solo contribuiranno al miglioramento dell’ambiente urbano e alla promozione della cultura locale, ma favoriranno anche la costruzione di ponti di comprensione e collaborazione tra diverse realtà culturali, promuovendo così la coesione sociale e l’integrazione.

