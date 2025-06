Italia e Uzbekistan firmano un Memorandum sulla Migrazione: più mobilità legale e tutela dei diritti dei lavoratori

Roma, 24 giugno 2025 – Il 29 maggio 2025, a Samarcanda, è stato ufficialmente firmato un Memorandum di Intesa tra Italia e Uzbekistan in materia di migrazione e mobilità, segnando un passo rilevante nel rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi.

L’accordo coinvolge, per parte uzbeka, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Affari Interni e l’Agenzia per la migrazione del Gabinetto dei Ministri. Per l’Italia hanno partecipato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Memorandum si propone di potenziare la collaborazione in ambiti strategici, quali:

Gestione ordinata e sicura dei flussi migratori ,

, Promozione della mobilità legale per motivi di lavoro, studio e formazione ,

per , Contrasto alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani ,

e alla , Tutela dei diritti dei lavoratori migranti.

Nel quadro del Decreto Flussi, l’Italia si impegna per il 2025 a riservare fino a 500 ingressi per lavoro non stagionale e 750 ingressi per lavoro stagionale a cittadini uzbeki. Queste quote si inseriscono nel contingente previsto per i Paesi che sottoscrivono accordi di cooperazione migratoria con l’Italia. Per gli anni successivi, il numero di ingressi sarà valutato in base alle esigenze del mercato del lavoro.

L’intesa rafforza le relazioni italo-uzbeke e si allinea con le strategie europee e internazionali per una governance condivisa del fenomeno migratorio, ponendo l’accento sulla legalità, sicurezza e dignità dei lavoratori.

Con questo accordo, Italia e Uzbekistan si candidano a costruire un modello di migrazione bilanciata e reciprocamente vantaggiosa, capace di coniugare opportunità occupazionali con la lotta all’irregolarità e con il rispetto dei diritti umani fondamentali.